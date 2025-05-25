"Полон - це повна ізоляція": у Коордштабі розповіли, що цікавить бійців після звільнення

Перебуваючи в російському полоні українці не мають доступу до інформації. Після повернення вони цікавляться, чи бореться ще країна та що відбувається вдома.
Про це заявив представник Координаційного штабу Петро Яценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Яценко розповів, що у полоні українці перебували в інформаційній ізоляції, тож після повернення в Україну їх цікавлять різні питання.
“Перш за все, всіх цікавить, який курс долара, скільки коштує батон, скільки коштують яйця, скільки коштує бензин. Наші хлопці ізольовані, на жаль, від інформації”, - сказав Яценко.
Він розповів, що є інформація, що українцям, що перебували в полоні у РФ показували тільки російське телебачення десь за тиждень, до того, як їх повернули.
"Тобто вони в абсолютній ізоляції інформаційній перебували, але вони дуже оптимістичні і дуже швидко надолужать цю інформацію", - наголосив він.
Яценко додав, що звільнених українців також цікавить, “у якому стані зараз Україна, українці, чи Україна бореться, чи не засмутились українці після таких трьох років російського нападу та чи є сили ще боротися”.
“І хлопці дуже оптимістичні. Дуже змордовані, дуже такі недогодовані, але це все питання часу. Є програми реабілітації розроблені. Вони місяць будуть приходити до тями, від'їдатися, лікуватися і потім по індивідуальних програмах теж будуть займатися. Тому що що після 2-3 років у російському полоні це складно повернутись до нормального життя, тому що це важко”, - розповів представник Коордштабу.
Нагадаємо, що 16 травня під час переговорів в Стамбулі делегації від України та Росії домовились про найбільший обмін полоненими, а саме про формат "1000 на 1000".
Пізніше було вирішено, що через масштаби обміну процес відбуватиметься в кілька етапів. Зокрема 23 травня, відбувся перший обмін. Сторони передали по 390 осіб - по 270 військових і 120 цивільних.
Вчора, 24 травня, пройшов другий день обміну. Цього разу додому в Україну повернулися 307 захисників нашої країни.
Детальніше про перші два обміни, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський вчора виступив з заявою щодо завершального етапу обміну.
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