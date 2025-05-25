"Полон - це повна ізоляція": у Коордштабі розповіли, що цікавить бійців після звільнення

Яценко розповів, що у полоні українці перебували в інформаційній ізоляції, тож після повернення в Україну їх цікавлять різні питання.

“Перш за все, всіх цікавить, який курс долара, скільки коштує батон, скільки коштують яйця, скільки коштує бензин. Наші хлопці ізольовані, на жаль, від інформації”, - сказав Яценко.

Він розповів, що є інформація, що українцям, що перебували в полоні у РФ показували тільки російське телебачення десь за тиждень, до того, як їх повернули.

"Тобто вони в абсолютній ізоляції інформаційній перебували, але вони дуже оптимістичні і дуже швидко надолужать цю інформацію", - наголосив він.

Яценко додав, що звільнених українців також цікавить, “у якому стані зараз Україна, українці, чи Україна бореться, чи не засмутились українці після таких трьох років російського нападу та чи є сили ще боротися”.

“І хлопці дуже оптимістичні. Дуже змордовані, дуже такі недогодовані, але це все питання часу. Є програми реабілітації розроблені. Вони місяць будуть приходити до тями, від'їдатися, лікуватися і потім по індивідуальних програмах теж будуть займатися. Тому що що після 2-3 років у російському полоні це складно повернутись до нормального життя, тому що це важко”, - розповів представник Коордштабу.