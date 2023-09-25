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В полон до ДПСУ потрапив окупант, який виявився колишнім мером міста в Росії (відео)

Фото: в полон до ДПСУ потрапив окупант, який виявився колишнім мером міста в Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В полон до українських прикордонників потрапив російський окупант-доброволець. Він виявився колишнім мером російського міста Чайковський, що у в Пермському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Він розповів, що мером Чайковського його обрали у 2014 році та на посаді пробув п'ять років - до 2019-го. Також у його послужному списку - крісло в міській Думі.

"Як доброволець я уклав контракт 7 вересня з Міноборони РФ. Приписали мене до 78-го полку 42-ї мотострілецької дивізії. Переправили до Лисичанська, де я проходив тренування", - розповів він.

За словами Третьякова, після цього його полк відправили до Кліщіївки Донецької області. Там його і взяли в полон.

Він додав, що прийшов в Україну воювати з НАТО, але підрозділів НАТО тут не зустрів і зізнається, що російська пропаганда бреше, а Крим - український.

Звільнення Кліщіївки Донецької області

17 вересня ЗСУ звільнили Кліщіївку під Бахмутом. При цьому, незважаючи на контроль Сил оборони над населеним пунктом, росіяни намагаються захопити село. Вже у понеділок, 18 вересня, колишній заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки.

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ДПСУ