В плен к ГПСУ попал оккупант, оказавшийся бывшим мэром города в России (видео)

Он рассказал, что мэром Чайковского его избрали в 2014 году и на должности пробыл пять лет - до 2019-го. Также в его послужном списке - кресло в городской Думе.

"Как доброволец я заключил контракт 7 сентября с Минобороны РФ. Приписали меня к 78-му полку 42-й мотострелковой дивизии. Переправили в Лисичанск, где я проходил тренировку", - рассказал он.

По словам Третьякова, после этого, его полк отправили в Клищеевку Донецкой области.Там его и взяли в плен.

Он добавил, что пришел в Украину воевать с НАТО, но подразделений НАТО здесь не встретил и признается, что российская пропаганда лжет, а Крым - украинский.

Освобождение Клищеевки Донецкой области

17 сентября ВСУ освободили Клищеевку под Бахмутом. При этом несмотря на контроль Сил обороны над населенным пунктом, россияне пытаются захватить село. Уже в понедельник, 18 сентября, бывший заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клищеевки.