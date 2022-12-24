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У Пологівському районі внаслідок обстрілу загинула жінка

Фото: у Пологівському районі внаслідок обстрілу загинула жінка (t.me/police_zp_news)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок обстрілу Пологівського району Запорізької області 23 грудня загинула 40-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

"У Пологівському районі правоохоронці виявили тіло 40-річної жінки, яка загинула від отриманих осколкових поранень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними поліції, внаслідок обстрілів зруйновано історичну будівлю у районному центрі Гуляйпільської громади.

Фото: наслідки обстрілів Запорізької області (t.me/police_zp_news)

Нагадаємо, у ніч на суботу, 24 грудня,ворог вдарив ракетами по передмісті Запоріжжя.

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