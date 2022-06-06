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Полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном невозможен, - посол США в РФ

Фото: посол США в РФ Джон Салливан (flickr com statephotos)
Автор: Валерия Полищук

Полный разрыв отношений между Россией и Соединенными Штатами невозможен. Невозможно взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом.

Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете безопасности", - заявил он.

Посол убежден, что обязательно должны быть посольства, так как "это основа".

Салливан выразил мнение, что необходимо сохранять "какие-то базовые вещи", необходимые для того, чтобы посольства и банковские счета оставались открытыми.

"Я просто думаю, что, на самом деле, мы никогда не разойдемся полностью, потому что мы объединены как постоянные члены Совета безопасности. А поскольку мы таким образом объединены, нам нужно продолжать взаимодействовать друг с другом, несмотря на имеющиеся у нас разногласия. Мы каждый день видимся друг с другом, разговариваем и общаемся в Нью-Йорке. Это абсолютный минимум", - подчеркнул он.

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