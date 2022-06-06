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Повний розрив відносин між Москвою і Вашингтоном Неможливий, - посол США в РФ

Фото: посол США в РФ Джон Салліван (flickr com statephotos)
Автор: Валерія Поліщук

Повний розрив відносин між Росією і Сполученими Штатами Неможливий. Неможливо взяти і розірвати дипломатичні відносини і перестати говорити один з одним.

Про це заявив посол США в РФ Джон Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ми не можемо взяти і розірвати дипломатичні відносини і перестати говорити один з одним. Ми як мінімум кожен день сидимо поруч один з одним на засіданнях Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку. Що б там не було, краще, коли ми говоримо один з одним в ООН, в Раді безпеки", - заявив він.

Посол переконаний, що обов'язково повинні бути посольства, так як "це основа".

Салліван висловив думку, що необхідно зберігати "якісь базові речі", необхідні для того, щоб посольства і банківські рахунки залишалися відкритими.

"Я просто думаю, що, насправді, ми ніколи не розійдемося повністю, тому що ми об'єднані як постійні члени Ради Безпеки. А оскільки ми таким чином об'єднані, нам потрібно продовжувати взаємодіяти один з одним, незважаючи на наявні у нас розбіжності. Ми щодня бачимося один з одним, розмовляємо і спілкуємося в Нью-Йорку. Це абсолютний мінімум", - підкреслив він.

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Білий дімСполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяДипломатичні відносини