"Полностью составили пазл": полиция получила доступ к телефону Полякова

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал подробности расследования смерти Антона Полякова. Полиция получила доступ к телефону бывшего нардепа.
Как сообщает РБК-Украина, об этом шла речь в эфире "Право на владу".
По его словам, сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз.
"Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова", - отметил Монастырский.
В ближайшее время Нацполиция проведет брифинг по данному делу.
"Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Нацполиции, которая расскажет подробности. Мы собственно, составили полностью пазл, связанный с этим событием", - добавил министр.
Напомним, Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили патрульные за нарушение ПДД. Правоохранители обнаружили, что Поляков без сознания, но реанимировать его уже не смогли.