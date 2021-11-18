RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Повністю склали пазл": поліція отримала доступ до телефону Полякова

Автор: Артур Родивилов

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів подробиці розслідування смерті Антона Полякова. Поліція отримала доступ до телефону колишнього нардепа.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йшлося в ефірі "Право на владу".

За його словами, зараз завершується проведення всіх необхідних експертиз.

"Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова", - зазначив Монастирський.

Найближчим часом Нацполіція проведе брифінг у даній справі.

"Я думаю, найближчим часом буде брифінг Нацполіції, яка розповість подробиці. Ми власне, склали повністю пазл, пов'язаний з цією подією", - додав міністр.

Нагадаємо, Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, в якому їхав нардеп, зупинили патрульні за порушення ПДР. Правоохоронці виявили, що Поляков без свідомості, але реанімувати його вже не змогли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України