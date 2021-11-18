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"Полностью составили пазл": полиция получила доступ к телефону Полякова

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 23:53
"Полностью составили пазл": полиция получила доступ к телефону Полякова Фото: Антон Поляков, умерший нардеп (facebook.com polyakov 206)
Автор: Артур Родивилов

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал подробности расследования смерти Антона Полякова. Полиция получила доступ к телефону бывшего нардепа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом шла речь в эфире "Право на владу".

По его словам, сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз.

"Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова", - отметил Монастырский.

В ближайшее время Нацполиция проведет брифинг по данному делу.

"Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Нацполиции, которая расскажет подробности. Мы собственно, составили полностью пазл, связанный с этим событием", - добавил министр.

Напомним, Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили патрульные за нарушение ПДД. Правоохранители обнаружили, что Поляков без сознания, но реанимировать его уже не смогли.

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Министерство внутренних дел Украины
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