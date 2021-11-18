"Полностью составили пазл": полиция получила доступ к телефону Полякова

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал подробности расследования смерти Антона Полякова. Полиция получила доступ к телефону бывшего нардепа.

Как сообщает РБК-Украина , об этом шла речь в эфире "Право на владу" .

По его словам, сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз.

"Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова", - отметил Монастырский.

В ближайшее время Нацполиция проведет брифинг по данному делу.

"Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Нацполиции, которая расскажет подробности. Мы собственно, составили полностью пазл, связанный с этим событием", - добавил министр.