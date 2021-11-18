"Повністю склали пазл": поліція отримала доступ до телефону Полякова
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів подробиці розслідування смерті Антона Полякова. Поліція отримала доступ до телефону колишнього нардепа.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йшлося в ефірі "Право на владу".
За його словами, зараз завершується проведення всіх необхідних експертиз.
"Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова", - зазначив Монастирський.
Найближчим часом Нацполіція проведе брифінг у даній справі.
"Я думаю, найближчим часом буде брифінг Нацполіції, яка розповість подробиці. Ми власне, склали повністю пазл, пов'язаний з цією подією", - додав міністр.
Нагадаємо, Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, в якому їхав нардеп, зупинили патрульні за порушення ПДР. Правоохоронці виявили, що Поляков без свідомості, але реанімувати його вже не змогли.