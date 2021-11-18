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"Повністю склали пазл": поліція отримала доступ до телефону Полякова

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 23:53
"Повністю склали пазл": поліція отримала доступ до телефону Полякова Фото: Антон Поляков, померлий нардеп (facebook.com polyakov 206)
Автор: Артур Родивилов

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів подробиці розслідування смерті Антона Полякова. Поліція отримала доступ до телефону колишнього нардепа.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йшлося в ефірі "Право на владу".

За його словами, зараз завершується проведення всіх необхідних експертиз.

"Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова", - зазначив Монастирський.

Найближчим часом Нацполіція проведе брифінг у даній справі.

"Я думаю, найближчим часом буде брифінг Нацполіції, яка розповість подробиці. Ми власне, склали повністю пазл, пов'язаний з цією подією", - додав міністр.

Нагадаємо, Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, в якому їхав нардеп, зупинили патрульні за порушення ПДР. Правоохоронці виявили, що Поляков без свідомості, але реанімувати його вже не змогли.

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Міністерство внутрішніх справ України
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