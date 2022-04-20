Повністю відкидати можливість нападу Білорусі не можемо, - Мотузяник

У Міністерстві оборони не відкидають можливость нападу Білорусі. У відомстві зазначають, що білоруські війська перебувають у підвищеній бойовій готовності.

" Повністю відкидати таку можливість ми не можемо. Нам відомо, що станом на цей час окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь прикривають ділянку кордону з Україною та перебувають у підвищеній бойовій готовності", - зазначив Мотузяник.

Проте він додав, що Білорусь вже стала учасником війни проти України, оскільки дозволила Росії використовувати свої території та потужності для здійснення атак.

" Але Білорусь своїми недружніми діями вже заплямувала себе в цій ганебній і несправедливій війні, яку Росія розв’язала проти нас. Заплямувала тим, що надає Росії свої території, військову та цивільну логістику. Аеродроми, звідки злітають російські літаки і бомблять Україну. Ділянки для розміщення тактичних ракетних комплексів, якими Росія завдає ударів по нашій території. Позаяк, маємо бути готовими до будь-яких дій", - пояснив речник.