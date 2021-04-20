Полномочия Кабмина могут существенно расширить. В правительстве нарабатывают закон

"Сегодня в 12:00 в Кабмине будут рассматривать интересный законопроект. Об изменениях в законы о Кабмине и о ЦОИВ. Существенно расширяются полномочия Кабинета министров, даже посягают на отрасли, за которые традиционно несет ответственность президент", - отметила парламентарий.

Документ также позволяет министерствам и ведомствам менять локацию, то есть некоторые из них смогут переехать подальше от столицы.

"Главное, чего боятся министры, без согласования с ними теперь Кабмин будет назначать всех руководителей и заместителей других ведомств: таможни, налоговой, экоинспекции. То есть, отберут часть полномочий министров", - добавила парламентарий.