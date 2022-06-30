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Полномочия глав военных администраций Кременной и Рубежного хотят расширить: о чем речь

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Украина, Четверг 30 июня 2022 09:00
Полномочия глав военных администраций Кременной и Рубежного хотят расширить: о чем речь Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о расширении полномочий начальников военных администраций городов Кременная и Рубежное. Они получат все полномочия в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7503.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, территории Кременской и Рубежанской городских территориальных громад Северодонецкого района Луганской области оккупированы. Однако начальники администраций в настоящее время не имеют достаточных полномочий.

В то же время законом "О правовом режиме военного положения" определено, что Верховная рада по представлению президента может принять решение о том, что в период действия военного положения глава военной администрации:

  • кроме полномочий, отнесенных к его компетенции законом, осуществляет полномочия сельского, поселкового, городского совета, его исполнительного комитета сельского, поселкового, городского головы;
  • может утвердить временную структуру исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета (для работников, должности которых не включены во временные штатные расписания, объявляется простой или осуществляется их перевод на равнозначную или низшую должность);

Кроме того, аппарат сельского, поселкового, городского совета и его исполнительного комитета, иные исполнительные органы коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующей территориальной громады подчиняются начальнику соответствующей военной администрации.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 11 июня в оккупированном Рубежном не осталось уцелевших промышленных объектов.

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