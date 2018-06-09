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Угода про асоціацію з ЄС є моделлю модернізації України, - Мінгареллі

НовиниПолітика    09.06.2018 - 19:58
Фото: Хьюг Мінгареллі (РБК-Україна)
Фото: Хьюг Мінгареллі (РБК-Україна)

Мінгареллі заявив, що шлях до успішного результату від укладення УА з ЄС  полягає у її першочерговому виконанні

Угода про асоціацію України з Євросоюзом є моделлю для модернізації України, тому її виконання має припинити бути вторинною політикою.  Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова", передає кореспондент РБК-Україна.

"Слід прагнути побудувати інституціональну архітектуру. Це буде мати ефективність. Угода про асоціацію - це як модель для модернізації України, але поки що вона не пересена на інституційні терени. Ми маємо щось з цим роботи", - заявив Мінгареллі.

Посол пояснив, що шлях до успішного результату від укладення Угоди про асоціацію з ЄС  полягає у її першочерговому виконанні.

"Євроінтеграційний комітет Верховної ради не відіграє ту роль, яку мав би. Всі парламентарі, які  хотіли б прискорити реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС, розповідають про те ж саме: ми маємо переглядати інституційну побудову в Верховній раді, щоб європейська інтеграція була центральною складовою, а не була вторинною політикою", - заявив Мінгареллі.

Нагадаємо, раніше Мінгареллі заявляв, що відносини між Україною та ЄС намагатимуться дискредитувати перед виборами.

Угода про асоціацію України з ЄС має багато слабких місць, - Мінгареллі ЄС започатковує новий проект для захисту виборчих прав українців
Теги публікації: СА с ЕС, Мингарелли  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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