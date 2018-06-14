Повноваження ДБР, СБУ та НАБУ мають бути чітко розмежовані, - Мінгареллі

Розподіл правоохоронних органів важливий для прогресу у секторі верховенства права

Повноваження Державного бюро розслідувань (ДБР), Служби безпеки України (СБУ) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) мають бути чітко розмежовані. Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Х'юґ Мінґареллі, передає кореспондент "РБК-Україна".

"За останні 3-4 роки в Україні було створено цілу низку силових відомств. Тому дуже важливо бачити чітке розмежування повноважень між цими відомствами - ДБР, СБУ і НАБУ", - заявив Мінгареллі.

Він наголосив, що розподіл відповідальності правоохоронних органів важливий для прогресу у секторі верховенства права в Україні.

"Для ЄС дуже велика честь бути в центрі зусиль щодо розподілу відповідальності і розмежування повноважень правоохоронних органів. Ми переконані, що без прогресу в секторі верховенства права буде дуже важко досягати прогресу в інших напрямках політичного та економічного життя України. Тому робота в секторі верховенства права є критично важливою і ціллю нашою присутності в Україні", - додав він.

Нагадаємо, раніше Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію України з Євросоюзом є моделлю для модернізації України, тому її виконання має припинити бути вторинною політикою.