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Повноваження ДБР, СБУ та НАБУ мають бути чітко розмежовані, - Мінгареллі

НовиниПолітика    14.06.2018 - 11:15
Фото: Х'юґ Мінґареллі (РБК-Україна)
Фото: Х'юґ Мінґареллі (РБК-Україна)

Розподіл правоохоронних органів важливий для прогресу у секторі верховенства права

Повноваження Державного бюро розслідувань (ДБР), Служби безпеки України (СБУ) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) мають бути чітко розмежовані. Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Х'юґ Мінґареллі, передає кореспондент "РБК-Україна".

"За останні 3-4 роки в Україні було створено цілу низку силових відомств. Тому дуже важливо бачити чітке розмежування повноважень між цими відомствами - ДБР, СБУ і НАБУ", - заявив Мінгареллі.  

Він наголосив, що розподіл відповідальності правоохоронних органів важливий для прогресу у секторі верховенства права в Україні.

"Для ЄС дуже велика честь бути в центрі зусиль щодо розподілу відповідальності і розмежування повноважень правоохоронних органів. Ми переконані, що без прогресу в секторі верховенства права буде дуже важко досягати прогресу в інших напрямках політичного та економічного життя України. Тому робота в секторі верховенства права є критично важливою і ціллю нашою присутності в Україні", - додав він.

Нагадаємо, раніше Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію України з Євросоюзом є моделлю для модернізації України, тому її виконання має припинити бути вторинною політикою.

ДБР має почати розслідування проваджень якомога швидше, - посол ЄС
Теги публікації: Служба безпеки України, НАБУ, Мингарелли  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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