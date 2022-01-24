Полномочия делегации РФ в ПАСЕ оспорены

"Полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы успешно оспорены! При 30 необходимых голосах мы набрали 49", - написал он.

При этом Гончаренко отметил, что теперь в ПАСЕ будет подготовлен доклад о полномочиях российской делегации. Запланировано, что окончательное решение будет принято в среду, 26 января.

"Также украинская делегация оспорила полномочия российской еще и по процедурным основаниям - так как российский парламент избран голосами, в том числе оккупированного Крыма и жителей Донбасса. За это проголосовали 47 делегатов ПАСЕ при необходимых 10", - резюмировал он.