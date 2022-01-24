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Полномочия делегации РФ в ПАСЕ оспорены

Автор: Ольга Белей

24 января 2022 года в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Во время открытия сессии, когда происходит процедура проверки полномочий национальных делегаций, Украина и страны неформальной группы Baltic plus - Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша - оспорили полномочия России в ПАСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко.

"Полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы успешно оспорены! При 30 необходимых голосах мы набрали 49", - написал он.

При этом Гончаренко отметил, что теперь в ПАСЕ будет подготовлен доклад о полномочиях российской делегации. Запланировано, что окончательное решение будет принято в среду, 26 января.

"Также украинская делегация оспорила полномочия российской еще и по процедурным основаниям - так как российский парламент избран голосами, в том числе оккупированного Крыма и жителей Донбасса. За это проголосовали 47 делегатов ПАСЕ при необходимых 10", - резюмировал он.

Напомним, 28 января 2021 года парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. При этом в ПАСЕ приняли критический к РФ доклад.

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ПАСЕ