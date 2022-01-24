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Повноваження делегації РФ в ПАРЄ оскаржені

Автор: Ольга Белей

24 січня 2022 року в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни неформальної групи Baltic plus - Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща - оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка.

"Повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи успішно оскаржені! При 30 необхідних голосах ми набрали 49", - написав він.

При цьому Гончаренко зазначив, що тепер в ПАРЄ буде підготовлена доповідь про повноваження російської делегації. Заплановано, що остаточне рішення буде прийнято в середу, 26 січня.

"Також українська делегація оскаржила повноваження російської ще й з процедурних підстав - адже російський парламент обраний голосами, в тому числі окупованого Криму і жителів Донбасу. За це проголосували 47 делегатів ПАРЄ при необхідних 10", - резюмував він.

Нагадаємо, 28 січня 2021 року Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження російської делегації. При цьому в ПАРЄ прийняли критичну до РФ доповідь.

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