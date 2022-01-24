Повноваження делегації РФ в ПАРЄ оскаржені

"Повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи успішно оскаржені! При 30 необхідних голосах ми набрали 49", - написав він.

При цьому Гончаренко зазначив, що тепер в ПАРЄ буде підготовлена доповідь про повноваження російської делегації. Заплановано, що остаточне рішення буде прийнято в середу, 26 січня.

"Також українська делегація оскаржила повноваження російської ще й з процедурних підстав - адже російський парламент обраний голосами, в тому числі окупованого Криму і жителів Донбасу. За це проголосували 47 делегатів ПАРЄ при необхідних 10", - резюмував він.