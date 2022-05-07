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Полное восстановление электроснабжения в Киевской области состоится до 15 мая

Фото: полное восстановление электроснабжения в Киевской области состоится до 15 мая (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области намерены полностью возобновить электроснабжение до 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы гуманитарного штаба Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"До 15 мая готовимся объявить о полном возобновлении электроснабжения во всех населенных пунктах Киевской области", - заявил он.

Кулеба также добавил, что по состоянию на начало апреля, когда ВСУ освободили от оккупации Киевскую область, без света оставались 560 населенных пунктов. При этом на 7 мая их осталось 17.

Напомним, что электроснабжение во многих населенных пунктах Киевской области исчезло из-за повреждения линий электропередач в результате наступления российских войск.

Ранее мы сообщали, что 5 мая энергетики вернули свет более 10 тысяч семей в 34 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей. Ремонтные работы продолжаются.

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