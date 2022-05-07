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Повне поновлення електропостачання в Київській області відбудеться до 15 травня

Фото: повне відновлення електропостачання у Київській області відбудеться до 15 травня (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Київській області мають намір повністю відновити електропостачання до 15 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови гуманітарного штабу Київської ОВА Олексія Кулеби.

“До 15 травня готуємось оголосити про повне відновлення електропостачання в усіх населених пунктах Київській області”, - заявив він.

Кулеба також додав, що станом на початок квітня, коли ЗСУ звільнили від окупації Київську область, без світла залишались 560 населених пунктів. При цьому 7 травня їх залишилося 17.

Нагадаємо, що електропостачання у багатьох населених пунктах Київської області зникло через пошкодження ліній електропередач внаслідок наступу російських військ.

Раніше ми повідомляли, що 5 травня енергетики повернули світло понад 10 тисячам родин у 34 населених пунктах Київської та Донецької областей. Ремонтні роботи продовжуються.

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