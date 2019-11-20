Полное разведение на Донбассе обсудят на нормандской встрече, - Зеленский

Вопрос дальнейшего разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе не будет обсуждаться до встречи в нормандском формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Станицу Луганскую, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, разведение сил на участках в районе Петровского, Станицы Луганской и Золого проводилось с целью разблокирования саммита в нормандском формате.

"Мы сделали разведение в трех точках, чтобы разблокировать встречу в нормандском формате. (Дальнейшее разведение сил - ред.) это более сложный вопрос, там есть участки, которые более сложны для обсуждения разведения. Сейчас мы об этом не говорим, будем говорить на встрече (в нормандском формате, - ред.)", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Путин подчеркнул, что осуществить разведение сил по всей линии разграничения нужно как можно быстрее, чтобы "пушки перестали стрелять".

Также РБК-Украина писало, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Все стороны согласились на эту дату.