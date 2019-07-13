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Полное обустройство КПВВ "Чонгар" завершат в декабре

Новости » Общество    13.07.2019 - 23:09
Полное обустройство КПВВ "Чонгар" завершат в декабре

В госбюджете пока не предусмотрены средства для второго этапа обустройства КПВВ

Новый глава Херсонской области Юрий Гусев заявил, что полное обустройство КПВВ "Чонгар" на админгранице с Крымом завершится до 20 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Гусев отметил, что завершение первого этапа обустройства КПВВ (создание режимных зон) планируется до 15 ноября.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что реализовать второй заключительный этап проекта - создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг - необходимо до 20 декабря этого года.

"Давайте в 20 числах декабря - этого будет достаточно. Если нет - новый глава ОГА останется в прошлом. Это - честно", - сказал Зеленский.

Отмечается, что для реализации первого этапа проекта достаточно будет уже выделенных для этого 100 млн гривен. Пока в госбюджете не предусмотрено 70 млн гривен для второго этапа.

Напомним, сегодня, 13 июля Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство по вопросам оккупированных территорий вводит мониторинг на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на административной границе с аннексированым Россией Крымом в форме анонимного анкетирования.

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