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Полмиллиона "военных" пенсий повысили в среднем почти на 800 гривен

Автор: Александр Белоус

С 1 марта 2022 года в среднем на 787 гривен повышены пенсии для 486 796 военных пенсионеров. Это люди, которым пенсия назначена по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы:

  • для 368 333 военных пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, размер повышения в среднем составил 837 грн.;
  • для 39 235 военных пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности, размер повышения в среднем составил 995 грн.;
  • для 79 228 получателей пенсий в случае потери кормильца размер повышения составил 451 гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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