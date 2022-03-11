Полмиллиона "военных" пенсий повысили в среднем почти на 800 гривен

С 1 марта 2022 года в среднем на 787 гривен повышены пенсии для 486 796 военных пенсионеров. Это люди, которым пенсия назначена по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

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