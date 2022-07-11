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Полмиллиона украинцев остались без света из-за войны: где самая тяжелая ситуация

Фото: полмиллиона украинцев остались без света из-за войны (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Около 589,8 тысяч человек остались без света из-за повреждений, вызванных боевыми действиями. Обесточены 765 населенных пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров.

Отмечается, что по состоянию на 11 июля в Донецкой области обесточены около 350,4 тысяч человек, в Луганской - более 128,2 тысяч, в Николаевской - 30,2 тысячи, в Харьковской - 29,5 тысяч.

Кроме этого, около 244 тысяч абонентов остаются без газоснабжения.

Как сообщалось ранее, Украине не хватит электроэнергии зимой. Страна с экспорта электроэнергии в Европу сможет перейти на импорт.

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Кабинет Министров УкраиныЭлектроэнергия