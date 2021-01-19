Почти полмиллиона на учете: составлен портрет украинского безработного

На учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января 2021 года находилось 459 тысяч безработных. Среди них женщины составляют 56%, мужчины - 44%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

По данным пресс-службы, диплом о высшем образовании имеют 49% соискателей работы, 34% - окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.

По возрастным группам преобладают безработные 45-55 лет - 40%, молодежь до 35 лет - 30%, безработные в возрасте от 35 до 44 лет - 29%.

Среди соискателей работы есть граждане, которые имеют дополнительные гарантии относительно содействия в трудоустройстве:

клиенты, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тысячи;

граждане с инвалидностью - 22,7 тысячи;

демобилизованные атошники - 9,2 тысячи;

выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу - 5,9 тысячи;

внутренне перемещенные лица - 4,4 тысячи.

К потере работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% - в сфере торговли; 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, обороне и соцстраховании.

В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных - 385 тысяч человек, а еще 221 тысяча было трудоустроено оперативно еще до получения официального статуса. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 28% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность - 16% и 15% - торговля.

Напомним, по данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составила 16,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составила по 1,7 млн человек.

Отметим, в октябре 2021 года Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%.