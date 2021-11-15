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Полмиллиона на карту — как финансовый сервис MYCREDIT отпраздновал пятилетие

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Понедельник 15 ноября 2021 10:46
Полмиллиона на карту — как финансовый сервис MYCREDIT отпраздновал пятилетие

Лидер финтех-рынка Украины, популярный сервис MyCredit, провёл акцию TURBO-BABKI к пятилетию компании, в рамках которой разыгрывал годовой запас денег — 500 000 гривен.

С 14 сентября 2021 года всем пользователям сервиса MyCredit автоматически начислялись акционные баллы за время пользования услугами компании, которые можно было обменять на билеты для участия в розыгрыше подарков. В результате, за время акции было собрано более 97 тыс. билетов., а боролись участники акции за:

  • Три электросамоката Xiaomi Mi Electric;
  • Три смартфона Xiaomi Mi 9;
  • Фирменный мерч и скидки на услуги компании;
  • И главный приз — 500 000 гривен.

Розыгрыш призов прошел 2 ноября на официальном YouTube-канале сервиса, где в прямом эфире были выбраны победители по номеру билета. Главный приз — полмиллиона гривен — достался постоянному клиенту финансового сервиса MyCredit Кабаку Сергею Сергеевичу из с. Приднепрянское, Полтавской обл.

«С самого начала создания компании нашей главной ценностью были клиенты. И акция TURBO-BABKI является нашей благодарностью клиентам. Мы всегда рядом и всегда готовы делать деньги доступными для них.», — СЕО MyCredit, Владислав Белан.

Напомним, что MyCredit — популярный финансовый сервис, где можно получить до 18 000 грн на карту любого банка за 5 минут. За счет быстрого и удобного сайта, собственных мобильных приложений под Android и iOS, круглосуточной поддержки и высоких стандартов безопасности MyCredit за пять лет работы MyCredit трижды удостаивался награды «Лучший сервис онлайн-кредитования» по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял «ТОП-5 лучших МФО Украины» по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации «Проект года», «Лучшая команда контроля качества»).

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