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Полмиллиона долларов за "продвижение" дела. Двое мошенников предстанут перед судом

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 11:28
Полмиллиона долларов за "продвижение" дела. Двое мошенников предстанут перед судом Фото: в Украине будут судить мошенников, пытавшихся выманить полмиллиона долларов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине под суд пойдут двое мошенников, которые пытались выманить у мужчины полмиллиона долларов. Они пообещали ему "посодействовать" в уголовном деле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, два человека пообещали представителю иностранной компании "решить вопрос" в прокуратуре, где расследуют дело, в котором эта компания является потерпевшей. Мошенники заверили, что ускорят расследование, виновные будут привлечены к ответственности, а убытки возместят.

Аферисты убеждали, что якобы имеют определенные связи с руководством Офиса генпрокурора, хотя это не соответствовало действительности.

По данному факту открыли уголовное дело (ч. 3 ст. 15, ч. 2, ч. 4 ст. 190 УКУ). Обвинительный акт уже передали в суд.

Фото: под суд пойдут двое мошенников, которые хотели выманить 500 тысяч долларов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, в Украине также будут судить блогера-миллионника, который оправдывает вооруженную агрессию России и называет себя "спикером войны".

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