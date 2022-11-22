Полковника армії РФ заарештували за хабар пральною машиною
Полковник армії РФ поміщений під домашній арешт за вимагання пральної машини як хабар у іншого офіцера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Полковника було затримано поліцією після того, як зажадав побутову техніку у московського військового комісара, чия мобілізація солдатів, як повідомляється, погано йшла у дорученому йому військкоматі.
Як хабар полковник попросив пральну машину вартістю близько тисячі доларів. Однак після донесення до ФСБ полковник визнав себе винним у хабарництві та був поміщений під домашній арешт на два місяці.
Раніше ми писали, що мобілізований росіянин поскаржився товаришеві, що його командир забирає в нього гроші та б'є своїх підлеглих.
Нагадаємо, що окупанти на Донбасі ґвалтують жінок та дітей. Зокрема, один із росіян розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області.
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