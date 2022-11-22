ua ru
Вт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Полковника армії РФ заарештували за хабар пральною машиною

Новость на русском →
Москва, Вівторок 22 листопада 2022 21:03
Полковника армії РФ заарештували за хабар пральною машиною Фото: полковника армії РФ заарештували за хабар пральною машиною (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полковник армії РФ поміщений під домашній арешт за вимагання пральної машини як хабар у іншого офіцера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Полковника було затримано поліцією після того, як зажадав побутову техніку у московського військового комісара, чия мобілізація солдатів, як повідомляється, погано йшла у дорученому йому військкоматі.

Як хабар полковник попросив пральну машину вартістю близько тисячі доларів. Однак після донесення до ФСБ полковник визнав себе винним у хабарництві та був поміщений під домашній арешт на два місяці.

Раніше ми писали, що мобілізований росіянин поскаржився товаришеві, що його командир забирає в нього гроші та б'є своїх підлеглих.

Нагадаємо, що окупанти на Донбасі ґвалтують жінок та дітей. Зокрема, один із росіян розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Російська Федерація
NEWS
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
DAILY
Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему
Юрій Дощатов, Юлія Акимова Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему