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Полковника армии РФ арестовали за взятку стиральной машиной

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Москва, Вторник 22 ноября 2022 21:03
Полковника армии РФ арестовали за взятку стиральной машиной Фото: полковника армии РФ арестовали за взятку стиральной машиной (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полковник армии РФ помещен под домашний арест за вымогательство стиральной машины в качестве взятки у другого офицера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Полковник был задержан полицией после того, как потребовал бытовую технику у московского военного комиссара, чья мобилизация солдат, как сообщается, плохо шла в вверенном ему военкомате.

В качестве взятки полковник попросил стиральную машину стоимостью около тысячи долларов. Однако после донесения в ФСБ полковник признал себя виновным во взяточничестве и был помещен под домашний арест на два месяца.

Ранее мы писали, что мобилизованный россиянин пожаловался товарищу, что его командир забирает у него деньги и бьет своих подчиненных.

Напомним, что оккупанты на Донбассе насилуют женщин и детей. В частности, один из россиян рассказал о групповом изнасиловании 12-летней девочки в Кременной Луганской области.

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