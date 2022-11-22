Полковника армии РФ арестовали за взятку стиральной машиной
Полковник армии РФ помещен под домашний арест за вымогательство стиральной машины в качестве взятки у другого офицера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Полковник был задержан полицией после того, как потребовал бытовую технику у московского военного комиссара, чья мобилизация солдат, как сообщается, плохо шла в вверенном ему военкомате.
В качестве взятки полковник попросил стиральную машину стоимостью около тысячи долларов. Однако после донесения в ФСБ полковник признал себя виновным во взяточничестве и был помещен под домашний арест на два месяца.
Ранее мы писали, что мобилизованный россиянин пожаловался товарищу, что его командир забирает у него деньги и бьет своих подчиненных.
Напомним, что оккупанты на Донбассе насилуют женщин и детей. В частности, один из россиян рассказал о групповом изнасиловании 12-летней девочки в Кременной Луганской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.