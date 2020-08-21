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Полковник зовнішньої розвідки та екс-прикордонник вивозили зброю із зони ООС

Донбас, П'ятниця 21 серпня 2020 09:52
Полковник зовнішньої розвідки та екс-прикордонник вивозили зброю із зони ООС
Фото: боєприпаси (dbr.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Фігурантам загрожує від 3 до 7 років в'язниці

Державне бюро розслідувань викрило чиновника Служби зовнішньої розвідки та колишнього військовослужбовця прикордонної служби на незаконному вивезенні зброї із зони операції Об'єднаних сил. Зокрема, вони намагалися вивести боєприпаси, які раніше викрав колишній військовий під час проходження служби на Донбасі.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

"За даними попереднього розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби, незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС. Як встановило слідство, боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником при проходженні ним служби в 2015-2017 роках, і зберігалися в орендованому ним гаражі в Сєвєродонецьку", - повідомили в ГБР.

Під час обшуку в службовому автомобілі чиновника СЗР було вилучено майже 6000 патронів калібру 5.45, більше 4000 патронів калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 і гранату Ф-1.

Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Зараз вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваним загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, у березні зони ООС намагалися вивезти набитий зброєю мікроавтобус.

Про те, як в Україні набувають зброю, читайте в матеріалі РБК-Україна "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".

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