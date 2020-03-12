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Из зоны ООС пытались вывезти набитый оружием микроавтобус

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 14:34
Из зоны ООС пытались вывезти набитый оружием микроавтобус
Фото: изъятое оружие (lg.npu.gov.ua)

Арсенал оружия изъяли на одном из блокпостов

В Луганской области задержали микроавтобус, на котором пытались вывезти арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Луганской области.

Сообщается, что на блокпосте на дороге Лисичанск-Бахмут полицейские и сотрудники СБУ предотвратили вывоз арсенала оружия и боеприпасов. В ходе проверки автомобиля Volkswagen Transporter в нем обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

"На момент остановки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи", - говорится в сообщении.

Фото: изъятое оружие (lg.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ выявила схрон с боеприпасами в Луганской области. По данным следствия, тайник в своем доме оставила жительница Лисичанска, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям так называемой "Луганской народной республики". Из тайника изъяли гранаты, детонаторы и другие боеприпасы.

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