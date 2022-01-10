Полковник спецслужбы Казахстана найден мертвым во дворе дома
Фото: полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев (facebook.com/primeminister.int)
Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе дома. Его тело нашли сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ORDA.
Тело полковника было найдено сегодня, 10 января, в Нур-Султане, говорится в сообщении. Проводится досудебное расследование, добавили в спецслужбе.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота в стране.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности.
Отметим, протесты в Казахстане были в начале января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа.