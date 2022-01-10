Полковник спецслужби Казахстану знайдений мертвим у дворі будинку
Фото: полковник Комітету національної безпеки Казахстану Азамат Ібраєв (facebook.com/primeminister.int)
Полковник Комітету національної безпеки Казахстану Азамат Ібраєв знайдений мертвим у дворі будинку. Його тіло знайшли сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ORDA.
Тіло полковника було знайдено сьогодні, 10 січня, в Нур-Султані, йдеться в повідомленні. Проводиться досудове розслідування, додали в спецслужбі.
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні.
Володимир Путін, у свою чергу, заявив, що Казахстан зіткнувся із загрозою своєї державності.
Зазначимо, протести в Казахстані були на початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу.