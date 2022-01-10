ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Полковник спецслужби Казахстану знайдений мертвим у дворі будинку

Новость на русском →
Нур-Султан, Понеділок 10 січня 2022 10:47
Полковник спецслужби Казахстану знайдений мертвим у дворі будинку Фото: полковник Комітету національної безпеки Казахстану Азамат Ібраєв (facebook.com/primeminister.int)
Автор: Анастасія Рокитна

Полковник Комітету національної безпеки Казахстану Азамат Ібраєв знайдений мертвим у дворі будинку. Його тіло знайшли сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ORDA.

Тіло полковника було знайдено сьогодні, 10 січня, в Нур-Султані, йдеться в повідомленні. Проводиться досудове розслідування, додали в спецслужбі.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні.

Володимир Путін, у свою чергу, заявив, що Казахстан зіткнувся із загрозою своєї державності.

Зазначимо, протести в Казахстані були на початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Майже 2 тисячі випадків COVID та 86 смертей за добу, - статистика МОЗ
Майже 2 тисячі випадків COVID та 86 смертей за добу, - статистика МОЗ
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року