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Полк "Азов" показал, как помогает гражданским с детьми в подвалах "Азовстали" в Мариуполе

Фото: полк "Азов" показал, как помогает гражданским с детьми в подвалах "Азовстали" в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Бойцы "Азова" обнародовали видеоролик, на котором показали как помогают гражданским с детьми в подвалах "Азовстали" в Мариуполе. Они из-за российской агрессии находятся там уже два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео.

На кадрах видно, как украинские военные приносят детям сладости и общаются с ними.

"Хотим солнце увидеть...Хотим вернуться домой, хотим вернуться живыми, увидеть своих родных, скучаем очень сильно", - говорят дети.

В свою очередь, взрослые, а именно женщины, которые находятся в подвалах со своими детьми просят о безопасный гуманитарный коридор, чтобы получить возможность уехать на неоккупированную украинскую территорию.

Стоит отметить, что по состоянию на сейчас в разрушенном российскими оккупантами Мариуполе находится около 120 000 населения.

Оккупанты устраивают принудительную депортацию, выдают псевдопропуска и не выпускают людей из города, в частности, и не позволяют эвакуироваться гуманитарным коридором.

По данным местных властей, с начала войны России против Украины в городе погибло более 20 тысяч мирных жителей.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что в субботу, 23 апреля из Мариуполя возможно будет организован гуманитарный коридор.

Добавим,как заявляют украинские власти, ситуация в блокированном войсками РФ Мариуполе есть, вероятно, самой страшной катастрофой века, поскольку город постоянно подвергается атакам и обстрелам со стороны оккупантов.

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