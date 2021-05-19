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Политзаключенный Яцкин выступил с последним словом в "суде" в Крыму, приговор объявят через два дня

Автор: РБК-Украина

В "Верховном суде" Крыма украинский политзаключенный Иван Яцкин выступил с последним словом. В пятницу, 21 мая, ему объявят приговор.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Сегодня в "суде" состоялись прения сторон.

"Сам Иван Григорьевич после прений выступил с последним словом подсудимого, после чего суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора", - рассказал Полозов.

Как известно, Яцкива задержали 16 октября 2019 года в Симферополе. Его обвиняют по статье 275 УК России - государственная измена в форме шпионажа. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.

Ранее Полозов сообщал, что у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья. Руководство СИЗО блокирует передачу ему медикаментов.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала немедленно оказать Яцкиву экстренную медицинскую помощь.

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