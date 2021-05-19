Политзаключенный Яцкин выступил с последним словом в "суде" в Крыму, приговор объявят через два дня

В "Верховном суде" Крыма украинский политзаключенный Иван Яцкин выступил с последним словом. В пятницу, 21 мая, ему объявят приговор.

Сегодня в "суде" состоялись прения сторон.

"Сам Иван Григорьевич после прений выступил с последним словом подсудимого, после чего суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора", - рассказал Полозов.

Как известно, Яцкива задержали 16 октября 2019 года в Симферополе. Его обвиняют по статье 275 УК России - государственная измена в форме шпионажа. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.