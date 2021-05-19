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Політв'язень Яцкін виступив з останнім словом в" суді " в Криму, вирок оголосять через два дні

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Середа 19 травня 2021 13:21
Політв'язень Яцкін виступив з останнім словом в" суді " в Криму, вирок оголосять через два дні Фото: Іван Яцкін (facebook.com/nikolay.polozov)
Автор: РБК-Україна

У "Верховному суді" Криму український політв'язень Іван Яцкін виступив з останнім словом. У п'ятницю, 21 травня, йому оголосять вирок.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

Сьогодні в "суді" відбулися дебати сторін.

"Сам Іван Григорович після дебатів виступив з останнім словом підсудного, після чого суд пішов у дорадчу кімнату для винесення вироку", - розповів Полозов.

Як відомо, Яцківа затримали 16 жовтня 2019 року в Сімферополі. Його звинувачують за статтею 275 КК Росії - державна зрада у формі шпигунства. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до двадцяти років.

Раніше Полозов повідомляв, що у політв'язня погіршився стан здоров'я. Керівництво СІЗО блокує передачу йому медикаментів.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова закликала негайно надати Яцківу екстрену медичну допомогу.

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