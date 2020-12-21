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Политзаключенный Шумков возвращается в Украину из российской колонии, - омбудсмен

Автор: Артур Родивилов

Политзаключенный Александр Шумков 24 декабря возвращается в Украину из России. Он два года находился в исправительной колонии.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Она получила ответ от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности посетить украинских политзаключенных.

Сейчас по политическим мотивам Россия преследует 130 украинских граждан, "которые являются родителями 186 несовершеннолетних детей".

Напомним, в начале декабря 2018 года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего украинца Александра Шумкова к четырем годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России.

По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

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