Политзаключенный написал письмо евродепутату Хармс

Хармс опубликовала письмо от активиста

Политзаключенный и активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев написал письмо евродепутату Ребекке Хармс. Об этом Хармс сообщила на своем сайте.

Так, Сервер Мустафаев был арестован в Крыму по "делу Хизб ут-Тахрир".

В своем письме Мустафаев просит Хармс обратить внимание международного сообщества на политические преследования граждан в оккупированном Крыму.

"К сожалению, за десятками пропавших без вести людей сейчас насчитывается более 70 арестованных и более 10 убитых, мы также сталкиваемся с неоднократными случаями пыток и бесконечными попытками запугивания, направленных на стимулирование сотрудничества со стороны местных служб безопасности", – написал активист.

Он отметил в своем письме, что сейчас 115 детей растут без воспитания своих отцов.

В свою очередь, Хармс сообщила, что лично знакома с Мустафаевым и раньше общалась с ним по видеосвязи.

"Оставаясь безмолвной, ФИФА не только нарушает собственные правила, но и поддерживает авторитарный режим за счет свободы таких людей, как Сервер Мустафаев", - отметила Хармс.

Напомним, в оккупированном Симферополе (Крым) подконтрольному России Киевский районный суд арестовал задержанного накануне в Бахчисарае крымскотатарского активиста Сервера Мустафаева.