Політв’язень написав листа євродепутату Ребецці Гармс
Гармс опублікувала лист від активіста
Політв’язень та активіст об’єднання "Кримська солідарність" Сервер Мустафаєв написав листа євродепутату Ребецці Гармс. Про це Гармс повідомила на своєму сайті.
Так, Сервер Мустафаєв був заарештований у анексованому Росією Криму по "справі Хізб ут-Тахрір".
У своєму листі Мустафаєв просить Гармс звернути увагу міжнародної спільноти на політичні переслідування громадян в окупованому Криму.
"На жаль, за десятками зниклих без вести людей зараз налічується понад 70 заарештованих і більше 10 убитих, ми також стикаємося з неодноразовими випадками катувань і нескінченними спробами залякування, спрямованих на стимулювання співпраці з боку місцевих служб безпеки", – написав активіст.
Він зазначив у своєму листі, що наразі 115 дітей ростуть без виховання свого батька.
В свою чергу, Гармс повідомила, що особисто знайома з Мустафаєвим і раніше спілкувалася з ним по відеозв’язку.
"Залишаючись безмовною, ФІФА не тільки порушує власні правила, але і підтримує авторитарний режим за рахунок свободи таких людей, як Сервер Мустафаєв", - зазначила Гармс.
Нагадаємо, у окупованому Сімферополі (Крим) підконтрольному Росії Київський районний суд арештував затриманого напередодні в Бахчисараї кримськотатарського активіста Сервера Мустафаєва.