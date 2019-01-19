Политзаключенный Гриб заявил о подмене ключевого свидетеля по делу

Фото: суд над Грибом (facebook.com/ІгорГриб)

По словам Гриба, от имени Ершовой с ним общались спецслужбы РФ

Политзаключенный Павел Гриб, который обвиняется в РФ в пособничестве терроризму, заявил о подмене ключевого свидетеля по его делу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, Гриб считает, что в суде Татьяну Ершову, девушку, которую он якобы склонял к терроризму, представляет другой человек. Также Гриб уверен, что переписку от имени Ершовой с ним вели российские спецслужбы.

"В январе 2017 года на сайте "ВКонтакте" на почве увлечения зарубежным мультсериалом My Little Pony я познакомился с жительницей Сочи Краснодарского края, которую звали Виктория. Я общался с ней на украинском языке. Виктория сказала, что у нее есть подруга Татьяна (Ершова - ред.)", - рассказал Гриб.

Политзаключенный убежден, что в период с июня по август 2017 года от имени Ершовой с ним общались сотрудники российских спецслужб.

"Меня решили выманить. Со страницы Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позднее я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками - ред.), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медицинской помощи в СИЗО", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону (Россия) на заседании, которое состоялось вчера, 18 января, проигнорировал заявления гражданина Украины Павла Гриба, который обвиняется в РФ в содействии терроризму, о плохом самочувствии, а также о нарушениях при задержании.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.