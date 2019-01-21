Политзаключенный Гриб нуждается в срочной медпомощи, - Денисова

Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Денисова рассказала, что к Грибу применялось физическое насилие со стороны силовиков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу необходима медицинская помощь из-за ряда серьезных заболеваний. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook омбудсмена.

Денисова рассказала, что к Грибу применялось физическое насилие со стороны силовиков.

"Сотрудники правоохранительных органов РФ избили его во время задержания, требовали признания вины. Издевательство над Павлом продолжалось также во время конвоирования в СИЗО Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Украинский омбудсмену обратилась к Николаю Гнатовскому, президенту Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с просьбой вмешаться в ситуацию с украинским политзаключенным Павлом Грибом.

Напомним, политзаключенный Павел Гриб, который обвиняется в РФ в пособничестве терроризму, заявил о подмене ключевого свидетеля по его делу.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.