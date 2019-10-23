Политзаключенного Выговского поместили в одиночную камеру в РФ

Украинского политзаключенного Валентина Выговского поместили в одиночную камеру в тюрьме в Кировской области России Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как уточнила сестра политзаключенного Екатерина Сердюк, письмо от Выговского поступил 21 октября.

"Давно уже не было писем. И он там об этом написал. Связи же другой нет. Когда был там консул, то он тоже сказал, что он там был в каком-то таком нехорошем состоянии", - сказала Сердюк.

Она добавила, что письмо было написано после обмена пленными между Украиной и Россией 7 сентября.

"Когда именно - я сейчас не могу сказать", - добавила Сердюк.

Ночью 18 сентября 2014 года на вокзале Симферополя активисты так называемой "крымской самообороны" похитили киевлянина Валентина Выговского. Российская ФСБ впоследствии заявила об удачно проведенную спецоперацию в отношении подозреваемого в "шпионаже". Выговского перевезли в Москву и почти 9 месяцев не допускали к нему украинского консула.

5 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам колонии строгого режима за "шпионаж в авиационной сфере".

Ранее сообщалось, что осужденному в Крыму проукраїнсьиу активисту Олегу Приходько нужна медицинская помощь.