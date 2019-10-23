ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Политзаключенного Выговского поместили в одиночную камеру в РФ

Новости » Общество    23.10.2019 - 15:45
Политзаключенного Выговского поместили в одиночную камеру в РФ
Фото: Валентин Выговский (hromadske.ua)

Ранее консул сообщил, что украинец в "нехорошем состоянии"

Украинского политзаключенного Валентина Выговского поместили в одиночную камеру в тюрьме в Кировской области России Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как уточнила сестра политзаключенного Екатерина Сердюк, письмо от Выговского поступил 21 октября.

"Давно уже не было писем. И он там об этом написал. Связи же другой нет. Когда был там консул, то он тоже сказал, что он там был в каком-то таком нехорошем состоянии", - сказала Сердюк.

Она добавила, что письмо было написано после обмена пленными между Украиной и Россией 7 сентября.

"Когда именно - я сейчас не могу сказать", - добавила Сердюк.

Ночью 18 сентября 2014 года на вокзале Симферополя активисты так называемой "крымской самообороны" похитили киевлянина Валентина Выговского. Российская ФСБ впоследствии заявила об удачно проведенную спецоперацию в отношении подозреваемого в "шпионаже". Выговского перевезли в Москву и почти 9 месяцев не допускали к нему украинского консула.

5 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам колонии строгого режима за "шпионаж в авиационной сфере".

Ранее сообщалось, что осужденному в Крыму проукраїнсьиу активисту Олегу Приходько нужна медицинская помощь.

Украина в ООН поднимет вопрос заключенного в "ДНР" Асеева Сенцов намерен создать правозащитную организацию
Новости Украины политзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь