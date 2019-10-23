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Політв'язня Вигівського помістили в одиночну камеру в РФ

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 15:45
Політв'язня Вигівського помістили в одиночну камеру в РФ
Фото: Валентин Вигівський (hromadske.ua)

Раніше консул повідомив, що українець в "нехорошому стані"

Українського політв'язня Валентина Вигівського помістили в одиночну камеру у в’язниці в Кіровській області Росії Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як уточнила сестра політв'язня Катерина Сердюк, лист від Вигівського надійшов 21 жовтня.

"Давно вже не було листів. І він там про це написав. Зв’язку ж іншого немає. Коли був там консул, то він теж сказав, що він там був у якомусь такому стані нехорошому", - сказала Сердюк.

Вона додала, що лист був написаний після обміну полоненими між Україною та Росією 7 вересня.

"Коли саме - я зараз не можу сказати", - додала Сердюк.

Вночі 18 вересня 2014 року на вокзалі Сімферополя активісти так званої "кримської самооборони" викрали киянина Валентина Вигівського. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного у "шпигунстві". Вигівського перевезли до Москви і майже 9 місяців не допускали до нього українського консула.

5 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив Вигівського до 11 років колонії суворого режиму за "шпигунство в авіаційній сфері".

Раніше повідомлялося, що засудженому в Криму проукраїнсьиу активісту Олегу Приходько потрібна медична допомога.

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