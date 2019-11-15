Политзаключенного Эмир-Усеина Куку поместили в карцер

Фото: Эмир-Усеину Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)

Адвокаты обжалуют такое решение

Крымского правозащитника, фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеина Куку, которого приговорили к 12 годам колонии в России, перевели в карцер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что адвокат Сергей Локтев собирается подать жалобу через после того, как получит официальное подтверждение. Предварительно известно, что Эмир-Усеїна Куку поместили в карцер на следующий день после приговора.

"Точной ситуации, мы, к сожалению, пока не знаем. Сейчас мы пошлем запрос и только после этого нужно будет отправлять жалобу. Надо выяснить, насколько законный перевод в карцер", - сказал Локтев.

Комментируя слова консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского о том, что правозащитника отправили в карцер за то, что он уснул в камере и не вышел на вечерний пересчет, Локтев сказал, что "надо проверить как документально оформили возможное нарушение" .

"Сначала дождемся ответа, а там решим обжаловать или нет. Оформить могут как всегда по-другому. Надо сначала узнать, как. Информацию могли недостоверно отразить. Может, как всегда, он с кем-то не поздоровался или не застегнул верхнюю пуговицу", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму нарушены права осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея.

Как известно, во вторник, 12 ноября, в Ростове-на-Дону осудили шесть фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир". Муслима Алиева приговорили к 19 лет, Инвера Бекирова до 18 лет, Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука до 12 лет, Рефата Алимова до 8 лет, Арсена Джеппарова до 7 лет лишения свободы.