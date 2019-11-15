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Політв'язня Емір-Усеїна Куку помістили в карцер

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 16:05
Політв'язня Емір-Усеїна Куку помістили в карцер
Фото: Емір-Усеїн Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)

Адвокати оскаржать таке рішення

Кримського правозахисника, фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеїна Куку, якого засудили до 12 років колонії в Росії, перевели до карцеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що адвокат Сергій Локтєв збирається подати скаргу через після того, як отримає офіційне підтвердження. Попередньо відомо, що Емір-Усеїна Куку помістили до карцеру наступного дня після вироку.

"Точної ситуації, ми, на жаль, поки не знаємо. Зараз ми надішлемо запит і тільки після цього треба буде відправляти скаргу. Треба з'ясувати, наскільки законне переведення в карцер", - сказав Локтєв.

Коментуючи слова консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського про те, що правозахисника відправили до карцеру через те, що він заснув у камері і не вийшов на вечірній перерахунок, Локтєв сказав, що "треба перевірити як документально оформили можливе порушення" .

"Спочатку дочекаємося відповіді, а там вирішимо оскаржити чи ні. Оформити можуть як завжди по-іншому. Треба спочатку дізнатися, як. Інформацію могли недостовірно відобразити. Може, як завжди, він із кимось не привітався або не застібнув верхній ґудзик", - додав адвокат.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму порушені права засудженого по справі "українських диверсантів" Андрія Захтея.

Як відомо, у вівторок, 12 листопада, у Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Мусліма Алієва засудили до 19 років, Інвера Бекірова до 18 років, Еміра-Усеіна Куку і Вадима Сірука до 12 років, Рефата Алімова до 8 років, Арсена Джеппарова до 7 років позбавлення волі.

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