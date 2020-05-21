Политзаключенного Дудку перевели из медчасти в колонию, несмотря на его нестабильное состояние

Фото: Владимир Дудка (t.me/denisovaombudsman)

В апреле Дудка находился в критическом состоянии

Незаконно удерживаемого Россией украинского политзаключенного Владимира Дудку снова перевели в исправительную колонию из медицинской части, несмотря на его нестабильное состояние здоровья. С апреля украинский политзаключенный находился в критическом состоянии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам Денисовой, украинский политзаключенный продолжает жаловаться на сильные головные боли, повышенное давление, боль в желудке и сыпь по всему телу. При этом в колонии отсутствуют какие-либо препараты для его лечения.

"Владимир Дудка находится в группе риска к заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19, а следовательно его перевод в бараки подвергает опасности жизнь гражданина Украины", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для сообщения Дудке и его родственникам установленного диагноза, а также способствовать надлежащему медико-санитарному обеспечению политзаключенного.

"Также требую предоставить качественную врачебную помощь украинскому политзаключенному, согласно положениям Минимальных стандартных правил обращения с узниками, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН, и Федеральным законом РФ", - добавила она.

Напомним, в начале апреля украинский омбудсмен сообщила, что украинский политзаключенный Дудка находится в критическом состоянии. Дудка жаловался на повышенное артериальное давление, что может привести к инсульту или гипертоническому кризу.

Также РБК-Украина писало в январе, что исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону обещал посетить незаконно осужденных украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова.

Автор: Дмитрий Левицкий