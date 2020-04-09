Двое украинских политзаключенных в РФ находятся в критическом состоянии

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

У одного из них повышенное артериальное давление, что может привести к инсульту

Состояние здоровья украинских политзаключенных, которых незаконно держат в России и оккупированном Крыму, существенно ухудшилось. Об этом написала в Facebook уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что у Владимира Дудки не проходят высыпания на теле, поскольку его не осмотрено медиками, и он жалуется на повышенное артериального давления, что может привести к инсульту или гипертоническому кризису.

"Страна-агрессор РФ, пренебрегая нормами международного права, продолжает издевательство над украинским политзаключенными. Здоровье и психологическое состояние граждан Украины, которых незаконно удерживают в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма, существенно ухудшилось", - сообщила она.

Кроме того, украинца Владимира Якименко с температурой 39 и сухим кашлем вчера поместили в ШИЗО.

Напомним, у незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева с 19 марта повышенная температура тела, кашель и при этом не установлен диагноз.

Также в анексованому Крыму российские силовики после обыска задержали крымского татарина Делявера Ибраимова.