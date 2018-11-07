Політв'язня Балуха перевели в загальний барак колонії

Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Ахтем Чийгоз заявив, що стан здоров'я Балуха прийнятний

Ув'язненого в Керченській колонії окупованого Криму українського активіста Володимира Балуха перевели з карантину в барак. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалиії".

"Балуха з карантину перевели в загальний барак. Зараз інформації про загрозу його життю немає. Стан здоров'я прийнятний. Голодування поки не поновлював", - розповів Чийгоз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвокат Дмитро Дінзе і архієпископ Кримський і Сімферопольський УПЦ КП Климент не змогли відвідати українського політв'язня та активіста Володимира Балуха з причини того, що він перебуває на карантині в Керченській колонії.

Політв'язень Балух припиняє голодування. Балух заявив, що не дозволить собі "брати їжу з рук окупанта і одягнути його тюремну робу". За даними Дінзе, у Балуха після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.