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Політтехнолог Петров перебуває в ізоляторі тимчасового утримання

Новини » Політика    30.11.2018 - 02:19
Політтехнолог Петров перебуває в ізоляторі тимчасового утримання
Фото: Володимир Петров (facebook.com/Владимир Петров)

Матіос заявив, що 30 листопада має відбутися судове засідання

Підозрюваний у справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин політтехнолог Володимир Петров перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, сьогодні йому оголосять підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прокурора Анатолія Матіоса в Facebook.

" А Вова зараз ночує в ізоляторі тимчасового утримання. Завтра йому буде оголошено підозру і відбудеться публічний суд. Тому що не можна думати, що спіймав Бога за бороду і нічого за це не буде", - написала Матіос.

Також адвокат Юрій Іващенко в коментарі РБК-Україна повідомив, що 30 листопада Петрову повинні оголосити підозру.

Політтехнолог Петров перебуває в ізоляторі тимчасового утримання

Фото: коментар Анатолія Матіоса в Facebook (скріншот)

Нагадаємо, співробітники Головної військової прокуратури затримали Володимира Петрова в справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин, а також порушення таємниці листування правоохоронця.

Так, досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, сполученого з штучним створенням доказів обвинувачення, порушенням таємниці листування, телефонних розмов і т. п., впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання і використання конфіденційної інформації про людину.

Крім того, 29 листопада також пройшли обшуки у квартирі блогера Олександра Барабошко. У коментарі РБК-Україна він повідомив, що правоохоронці вилучили телефон і іншу техніку.

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