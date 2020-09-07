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Полицию обязали сообщать Кабмину о случаях, когда власти не хотят усиливать карантин

Украина , Понедельник 07 сентября 2020 18:40
Полицию обязали сообщать Кабмину о случаях, когда власти не хотят усиливать карантин
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Национальную полицию и Госпотребслужбу обязали доложить Кабинету министров о случаях, когда местные власти не исполняют постановление правительства при попадании в "красную" зону карантина. О результатах должны сообщить в течение недели.

Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 7 сентября.

Так, если контролирующие органы установят, что местные органы исполнительной власти и самоуправления отказываются принимать соответствующие меры в населенном пункте или регионе, где установлен "красный" уровень эпидемической, то они должны "принять соответствующие меры государственного реагирования и о результатах в течение недели проинформировать Кабинет министров".

Напомним, ранее городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что город не будет соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные "красной зоной", в которую город попал после обновления данных Минздрава.

Кроме этого, ранее власти Ивано-Франковска приняли решение вернуть детей в школы и сады, несмотря на решение центральной власти.

Отметим, сегодня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в "красную" зону попали десятки районов и несколько городов.

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